Поиски пропавшего в лесу 46-летнего мужчины из Коми завершены

Фото: Лиза Алерт

Сегодня, 16 сентября, вечером остановили поиски пропавшего в Сыктывдинском районе 46-летнего Сергея Пименова. Информацию об это передали волонтеры «Лиза Алерт».

– Найден. Жив! – написали волонтеры.

По предоставленным данным, мужчину нашли живым, однако подробности исчезновения не приводятся. Сергей Пименов, напомним, пропал в лесу в поселке Мандач 15 сентября. Нашелся ли он в лесном массиве или же вышел в поселок, не уточняется.

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