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Общество17 сентября 2022 11:20

В Сыктывкаре намерены избавиться от больших надувных батутов

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре изменят порядок платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории города. В частности, планируется увеличить плату за размещение батутов. Также власти намерены упорядочить размещение самокатов.

Депутаты намерены, в частности, изменить размер платы с учетом размера инфляции в 2022 году. Однако изменения будут действовать только на новые договоры, не затрагивая действующие.

На заседании народные избранники отметили, что горожане часто жалуются на свернутые батуты, из-за того, что те портят внешний вид города. В связи с этим было принято решение внести дополнительную плату за батуты. В дальнейшем планируется рекомендовать уйти от их использования и перейти на спортивные.

Также планируется внести правку в прокатные самокаты и внести за них плату как за нестационарный торговый объект.

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