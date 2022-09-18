В Коми Hyundai сбил девятилетнюю девочку на самокате

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 17 сентября, в Усинске Hyundai Solaris сбил девочку 2013 года рождения, которая ехала на самокате. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13.24. Мужчина 1994 года рождения ехал за рулем Hyundai по улице Нефтяников. На нерегулируемом перекрестке с Парковой водитель решил повернуть налево и сбил девочку 2013 года рождения. Она ехала на самокате по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила ушибы пояснично-крестцового отдела позвоночника, а также таза. Госпитализация ребенку не потребовалась.

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