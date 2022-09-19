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Происшествия19 сентября 2022 5:31

На трассе Сыктывкар — Ухта из-за лося погиб 46-летний мужчина

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

На трассе Сыктывкар — Ухта произошло смертельное ДТП, унёсшее жизнь молодого мужчины. Как сообщает «Спас-Коми», на 27 км дороги около посёлка Веселый Кут на проезжую часть выбежал лось и врезался в «Ниву» под управлением 46-летнего мужчины. Столкновение было фатальным.

— Водитель погиб на месте. Его тело из машины извлекали спасатели, — говорят очевидцы.

По данному факту начато разбирательство.

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