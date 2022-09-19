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Общество19 сентября 2022 5:51

Жительница Коми прошла в полуфинал шоу «Ты супер!»

Источник:kp.ru
Фото: vk.com/valeriya_vernogorova

Фото: vk.com/valeriya_vernogorova

Жительница Ухты Валерия Верногорова прошла в полуфинал шоу «Ты супер!». Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

– Раскрою маленький секретик, который я хранила 1,5 месяца. Я стала участницей шестого сезона проекта «Ты супер!» – рассказала Верногорова.

Это шоу транслируют на канале НТВ. Ухтинка прошла в полуфинал. Выпуск с ее участием показали в воскресенье, 18 сентября.

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