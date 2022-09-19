В Коми из горящего дома эвакуировались восемь человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 18 сентября, в Инте загорелась квартира, из дома эвакуировались восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 13:50. В доме на улице Мира загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому времени из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек. Еще трех человек удалось спасти. Пожар удалось потушить в 14.46. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На месте происшествия работали 13 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность электрооборудования.

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