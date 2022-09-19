В Сыктывкаре отремонтировали почти 11 километров дорог

Фото: пресс-служба главы Коми

В рамках национального проекта Сыктывкаре отремонтировали почти 11 километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

На 11 улицах обновили верхние слои дорожной одежды. Для этого использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16. В общей сложности удалось отремонтировать 10,8 километра улиц. Работы проводились в разных районах. Их планировали завершить до 30 сентября, однако это удалось сделать досрочно. Наиболее сложным объектом была улица Куратова. До сдачи объектов в эксплуатацию осталось выполнить 5% от общего объема работ.

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