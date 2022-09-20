Школьный охранник из Ухты скончался в попытке получить помощь в медкабинете

Фото: архив КП

В Ухте охранник школы №21 скончался прямо на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции Коми. По предоставленным данным, ЧП произошло 13 сентября.

Около 11:30 сотрудник ООО ЧОП «Защита» почувствовал себя плохо. В тот момент он находился на первом этаже возле гардероба. Мужчина решил подняться на второй этаж в медкабнет и скончался там в 12:00. В настоящий момент инспекторы выясняют причины случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мужчина умер прямо за рулем авто (подробнее)