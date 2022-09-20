В Коми полгода продолжаются поиски пропавшей 19-летней матери из Печоры

Фото из личного архива

Пропавшая в Печоре 19-летняя Милена Авдонина до сих пор не найдена. Об этом напоминают волонтёры «Лизы Алерт».

Молодая мать ушла из дома 23 марта и не вернулась. В день исчезновения девушка сходила в гости к друзьям, засобиралась домой, но так и не дошла к мужу и тогда ещё к годовалому ребёнку.

Приметы: на вид 19-20 лет, среднего телосложения, рост ― 160 см, волосы рыжие, зеленые глаза.

На момент исчезновения была одета в бордовую куртку, розовую кофту, серые джинсы, черные дутые сапоги и серую шапку. У девушки с собой была черная сумка.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Авдониной Милены Андреевны или обстоятельствах ее исчезновения, просьба сообщить информацию по телефонам: 8(82142) 7-89-02, 7-89-06, 7-89-20, 7-89-23 или 02, 112. Также сообщить информация можно по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52.

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