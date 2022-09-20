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В перинатальном центре Коми запретили свидания с пациентами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В настоящее время в стационарах республики на лечении находятся 67 детей с коронавирусом. Уточняется, что шестеро пациентов – новорожденные. В перинатальном центре уже ввели ограничения. Они связаны с посещением сервисных палат и масочным режимом. Кроме того запрещены прогулки и свидания с пациентами. Такие меры приняты в связи с выявленными случаями коронавируса.

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