Кого из жителей Коми коснется частичная мобилизация

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В России объявлена частичная мобилизация. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. По его словам, документ начнет действовать с сегодняшнего дня, 21 сентября.

В указе говорится, что под призыв попадут отслужившие граждане, находящиеся в запасе, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, мобилизация коснется лишь 300 тысяч человек.

- Под мобилизацию подпадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, заявил Шойгу. Cтудентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется. Будут призваны по частичной мобилизации 300 тысяч резервистов. Мобилизация проводится для контроля уже освобожденных территорий, сообщил Шойгу. - Cлужащие по призыву не подпадут под мобилизацию, - добавил он.

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