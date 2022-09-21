В Сыктывкаре скрывающийся от погони байкер врезался в патрульное авто

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре скрывающийся от погони мотоциклист 1992 года рождения врезался в патрульный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент в Эжве. Сотрудники ГИБДД заметили мотоцикл Kawasaki без номеров. Правоохранители попытались остановить мотоциклиста, однако тот попытался скрыться. За ТРЦ «Макси» Kawasaki заблокировали стражи порядка. Пытаясь объехать патрульную машину, байкер врезался в нее.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Он получил ушиб мягких тканей бедра. Госпитализация мужчине не понадобилась. Водитель никогда не получал прав. На него составили более 10 административных материалов за грубые нарушения ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полиция Коми устроила на улицах города погоню