Названа одна из основных причин смертей во время пандемии в Коми

Фото: архив КП

Названа одна из основных причин смертей во время пандемии коронавируса в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В ведомстве отметили, что одна из основных причин летального исхода – тромбы. Это кровяные сгустки, которые образуются в венах. Угроза их появления сохраняется и после выздоровления у 20-30% людей, переболевших коронавирусом в тяжелой форме. Некоторые пациенты со средне-тяжелым течением ковида также столкнулись с риском тромбоза. В Минздраве призвали проходить диспансеризацию после перенесенного COVID-19. Она поможет исключить все риски возникновения тромбоза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 700 человек выздоровели от коронавируса за сутки, почти 400 - заразились

Установлен очередной месячный рекорд по заболеваемости