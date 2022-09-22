Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 6:15

Прямо на дорогу в Койгородке приземлился вертолет санавиации с больными

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Коми прямо на дорогу приземлился вертолет санавиации, сообщили пользователи социальных сетей. ЧП, по предоставленным данным, произошло 20 сентября в Койгородке.

Минздрав республики прокомментировал произошедшее, сообщив, что вертолет забирал четверых больных коронавирусом из Койгородка. Все пациенты находились в тяжелом состоянии.

Двое пациентов проходили лечение в Койгородской ЦРБ, двое лечились амбулаторно – один из Койгородка, второй из поселка Койдин. В настоящий момент всех четверых доставили в республиканскую больницу, передали в «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воркутинские школьники пропустят занятия из-за штормового ветра (подробнее)