Прямо на дорогу в Койгородке приземлился вертолет санавиации с больными

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В Коми прямо на дорогу приземлился вертолет санавиации, сообщили пользователи социальных сетей. ЧП, по предоставленным данным, произошло 20 сентября в Койгородке.

Минздрав республики прокомментировал произошедшее, сообщив, что вертолет забирал четверых больных коронавирусом из Койгородка. Все пациенты находились в тяжелом состоянии.

Двое пациентов проходили лечение в Койгородской ЦРБ, двое лечились амбулаторно – один из Койгородка, второй из поселка Койдин. В настоящий момент всех четверых доставили в республиканскую больницу, передали в «Комиинформ».

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