В Коми Hyundai съехал в кювет: пострадали пять человек

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 21 сентября, на автодороге Ухта – Троицко-Печорск Hyundai съехал в кювет, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 7.51. Молодой человек 2001 года рождения ехал за рулем Hyundai. На 31-м километре дороги водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет.

В результате ДТП пострадали пять человек. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб грудной клетки. У пассажира 2000 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб голеностопа. Пассажир 1997 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. У пассажира 2001 года рождения – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб поясницы. Пассажир 1996 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травматический пневмоторакс.

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