В Сыктывкаре будут ловить пьяных водителей

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С 23 по 25 сентября в Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Так, вечером в пятницу, 23 сентября, пройдут массовые проверки авто. Это нужно для того, чтобы пресечь грубые нарушения ПДД. Особое внимание уделят пьяным водителям, а также тем, кто отказался от прохождения медосвидетельствования. За такое нарушение грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность. Сыктывкарцев призывают сообщать о пьяных водителях по телефонам: 02 или 28-18-00.

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