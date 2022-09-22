Горбольницу Сыктывкара возглавил подозревавшийся в мошенничестве экс-главврач Печорской ЦРБ

Фото: пресс-служба Печорской администрации

В Сыктывкарской больнице произошли серьезные кадровые перестановки. Медицинское учреждение возглавил Сергей Хорев, который ранее занимал должность главного врача Печорской ЦРБ.

Ранее мужчину подозревали в мошенничестве с ковидными выплатами. Следствие предполагало, что Хорев незаконным путем получал стимулирующие выплаты до 0,5 ставки, сам же он заявлял, что такая договоренность была с региональным Минздравом.

Сам врач вину отрицал и даже обратился за помощью к президенту страны Владимиру Путину.

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