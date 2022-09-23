Полиция Сосногорска объявила розыск Олега Щура

Фото: полиция Сосногорска

В МВД Сосногорска объявили о начале розыска Олега Щура. В ведомстве предпочли не уточнять дату пропажи и обстоятельства.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 180-185 см, плотное телосложение, седые волосы и серые глаза. Во что одет был мужчина в момент пропажи, не сообщается. В полиции попросили при наличии информации обратиться в любое отделение МВД Сосногорска или же позвонить по телефонам: 102, 020.

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