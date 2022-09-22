В Коми 43-летний мужчина подверг сексуальному насилию маленькую дочь родственницы

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В Усть-Куломском районе 43-летний мужчина осужден за сексуальное насилие над маленькой девочкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Суд установил, что сельчанин надругался над дочерью своей родственницы, когда уличил возможность остаться с ней наедине. Девочка в силу возраста не понимала, что делает с ней мужчина.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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