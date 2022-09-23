В Коми начался розыск сбившего и скрывшегося 38-летнюю женщину водителя

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми опубликовали сообщение о поиске очевидцев ДТП в Печоре, которое произошло в марте 2022 года. По данным ведомства, неизвестный водитель сбил насмерть 34-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

Авария, как уточнили в ГИБДД, произошла ночью, 28 марта, около 2:00, на пересечении дорог «Изъяю – Песчанка - Усть-Кожва». Пострадавшая погибла на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.

Если вам что-то известно об аварии, сообщите по телефонам: +7 (82142) 3-19-61 или «02» (112).

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