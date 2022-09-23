Прокуратура вынудила мэрию Сыктывкара отремонтировать дом инвалидов

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Прокуратура Сыктывкара вынудила администрацию города отремонтировать у многоквартирного дома на улице Морозова, 135, где живут инвалиды, крышу. В ведомстве отметили, что капитальный ремонт был запланирован на 2020 год, но в муниципалитете не приняли никаких мер.

Чтобы защитить права двух инвалидов, которые живут на верхних этажах, прокуратура направила иск, чтобы обязать администрацию включить дом в списки на 2022-2023 годы.

Сыктывкарский городской суд удовлетворил требования прокурора. В результате дом был включен в программу на 2021-2023 годы, а крыша отремонтирована.

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