Жителей Коми предупредили о помогающих решить вопрос с армией мошенниках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Коми и других российских регионов предупредили о мошенниках, которые якобы помогают решить вопрос с армией. Об этом сообщают специалисты по безопасности.

По их словам, на черном рынке растет спрос на информацию о мужчинах призывного возраста или отслуживших в вооруженных силах, а также о членах их семей. Несколько дней назад телефонные мошенники работали по базам данных соискателей или ипотечников, а сегодня они начинают разрабатывать новые схемы в соответствии с новостным фоном.

Согласно новому сценарию, мошенники уведомляют собеседника о направлении повестки, угрожают наказанием за неявку в военкомат или предлагают решить вопрос с отсрочкой за деньги. Легенды злоумышленников разнообразны и часто неправдоподобны: например, женщинам могут звонить насчет их мужей, сыновей, внуков, племянников, которые явно не подпадают под мобилизацию. Либо направлять сообщения, что родственник «уже на сборном пункте».

Злоумышленники могут использовать подмену номеров и маскировать вызовы и сообщения под различные телефоны официальных органов власти — отделов МВД, администраций, военных комиссариатов, сказал "Известиям" источник, близкий к одному из сотовых операторов.

– Основная цель подобного мошенничества — обманным путем получить от людей деньги или завладеть личными данными, – пояснил директор по развитию компании Makves Дмитрий Петушков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого из жителей Коми коснется частичная мобилизация (подробности)