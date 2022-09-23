В Коми отменили карантин по некробактериозу и лейкозу

Фото: pexels.com

В двух хозяйствах Коми отменен карантин по некробактериозу и лейкозу. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

По данным ведомства, проверка в ООО «Южное» из Прилузья и крестьянское (фермерское) хозяйство сыктывкарки Ольги Дутовой признаны безопасными. Животные абсолютны здоровы и не подвержены заразной инфекции.

Напомним, карантинные мероприятия действовали почти год. Сейчас же все ограничительные меры с хозяйств будут сняты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми лошадей проверят на инфекционную анемию (подробности)