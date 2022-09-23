В Коми 33-летний мужчина открыл стрельбу из пистолета в кафе

Фото: архив "КП"

В Удорском районе Коми 33-летний воркутинец открыл стрельбу в кафе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, стрелок поругался с другим посетителем заведения. Сначала мужчины лишь словесно пытались разрешить конфликт, однако он быстро перерос в рукоприкладство.

- Один из мужчин нанес удар в область головы своему обидчику, после чего вытащил пневматический пистолет и произвел не менее пяти выстрелов в голову оппонента, - рассказали в МВД.

Пострадавшим является 36-летний мужчина. Он получил легкие травмы головы. Личность стрелка также установлена. Им является 33-летний житель Воркуты, который ранее был неоднократно судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.

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