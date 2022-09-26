С 26 сентября жителям Коми рекомендуют носить маски

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С понедельника, 26 сентября, жителям Коми рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты. Соответствующие изменения внесли в указ о введении режима повышенной готовности.

Жителям Коми рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты. Речь идет о масках и других подобных предметах. Кроме того, жителей республики призывают пользоваться дезинфицирующими средствами. Это особенно актуально в те моменты, когда человек находится в транспорте и общественных местах. Жителям Коми советуют максимально использовать личные автомобили.

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