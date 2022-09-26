Обвиняемая в присвоении денег экс-руководитель МФЦ Коми останется под домашним арестом

Фото из личного архива Н. Жегуновой

Экс-руководителю МФЦ Коми Наталье Жегуновой, обвиняемой в присвоении денег, продлили домашний арест. Такое решение принял суд. На заседании стало известно, что Жегунова проведет под арестом еще полгода, до 8 марта 2023 года.

Напомним, женщина проходит главным фигурантом в уголовном деле о присвоении 1,6 млн рублей, которые, по версии следствия, она выписывала под видом премий сотрудникам, однако эти деньги так до них и не дошли.

Жегунова была задержана, 17 февраля в горсуде ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Через два месяца по решению горсуда содержание под стражей ей заменили на домашний арест.

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