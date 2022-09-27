В Сыктывкаре задержали троих вымогавших у студента 300 тысяч рублей парней

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В Сыктывкаре сотрудники полиции задержали подозреваемых в вымогательстве 300 тысяч рублей. Фигуранты уголовного дела в качестве своей жертвы выбрали 23-летнего студента.

Пострадавший сам обратился в полицию, сообщив, что подвергается угрозам длительное время. Вымогатели, как выяснилось, были судимы ранее и требовали деньги у студента якобы в счет неоплаченного долга после продажи авто.

Один из трех подозреваемых просил у жертвы помощи в поиске покупателя. За содействие он пообещал деньги, однако после сделки собственник машины остался недовольным суммой, выплаченной за посредничество. Вскоре конфликт перерос в угрозы, а студент отдал вымогателям свой Apple iPhone, автомобиль LADA-2113 и 20 тысяч рублей.

Подозреваемых 22 и 26 лет задержали и поместили под стражу. Еще один 19-летний находится под подпиской о невыезде.

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