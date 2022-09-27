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Общество27 сентября 2022 6:15

Известны техникумы в Коми с самым высоким конкурсом

Больше всего желающих учиться в медколледжах и педколледжах Коми
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Минобрнауки Коми сообщило о первых результатах приемной кампании в колледжи и техникумы региона. Всего, как отмечается в сообщении, подано 16 483 заявлений, выделено – 5082 бюджетных места.

По предоставленным данным, больше всего востребованы техническое, педагогическое и медицинское направления. Так, самый высокий конкурс в медколледже имени Морозова, гуманитарно-педагогическом колледже имени Куратова и в автомеханическом техникуме и политехникуме Сыктывкараю

Самым востребованными профессиями стали – системное администрирование, графический дизайн, программирование, парикмахер, кондитер, сварщик.

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