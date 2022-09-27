«Привезу его тело в Сыктывкар»: на трассе в Ярославской области погибла семья из Коми

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области погибла семья из Коми. Четверо человек разбились на трассе М-8 накануне, 26 сентября.

По данным СУ СК России по Ярославской области, на 238 км трассы «Холмогоры» Hyundai Tucson, за рулём которого был 42-летний мужчина, врезался во встречный грузовик. Моментально погибли все, кто находился в салоне: водитель, 40-летняя пассажирка и двое детей — 8-летняя девочка и 14-летний мальчик.

Известно, что погибшие были из Коми и направлялись в Москву. Сама погибшего подростка рассказала, что сейчас едет за его телом в Ярославль, чтобы похоронить его в Сыктывкаре.

- Мой сын... Еду в Ярославль за телом. Спасибо всем за поддержку, - написала мама мальчика.

Добавим, что по факту ДТП следственными органами СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проверку в связи с аварией организовала также областная прокуратура.

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