В Коми пожилые люди 1 октября смогут бесплатно доехать до дач

Фото: архив КП

В Коми 1 октября пожилые жители республики смогут воспользоваться правом бесплатного проезда на некоторых автобусных маршрутах. Решение принято в АО «Комиавтотранс» в честь Дня пожилых людей.

Согласно предоставленной информации, бесплатный проезд будет организован в автобусах под номерами 111 «Автостанция — Усть-Лемью — общество «Магистраль», также под номером 124 «Железнодорожный вокзал — Морово».

Кроме того, бесплатный проезд для пенсионеров будет предусмотрено в 125-м и 127-м автобусах под маршрутами «Орбита — общество «Мелиоратор», «Орбита — Морово», соответственно. Еще один ходит по маршруту «Карла Маркса — Находка — Човские Зори» – №128.

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом пожилым пассажирам нужно будет предъявить пенсионное удостоверение кондуктору или водителю.

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