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Общество27 сентября 2022 11:53

Житель Коми накопил перед своим ребенком за 17 лет долг по алиментам в размере 788 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре судебные приставы взыскали 788 тысяч рублей с местного жителя, который не платил алименты своему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.

Родители расстались, когда малышу еще не было и года. Суд возложил на мужчину обязанность перечислять на содержание сына четверть заработка. К совершеннолетию у жителя Коми накопился большой долг в размере 788 тысяч рублей.

Чтобы разрешить эту ситуацию, судебный пристав возбудила исполнительное производство о взыскании задолженности. В результате счета должника были арестованы, и мужчина предпочел оплатить свой долг полностью.

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