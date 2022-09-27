Житель Коми накопил перед своим ребенком за 17 лет долг по алиментам в размере 788 тысяч рублей

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В Сыктывкаре судебные приставы взыскали 788 тысяч рублей с местного жителя, который не платил алименты своему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.
Родители расстались, когда малышу еще не было и года. Суд возложил на мужчину обязанность перечислять на содержание сына четверть заработка. К совершеннолетию у жителя Коми накопился большой долг в размере 788 тысяч рублей.
Чтобы разрешить эту ситуацию, судебный пристав возбудила исполнительное производство о взыскании задолженности. В результате счета должника были арестованы, и мужчина предпочел оплатить свой долг полностью.
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