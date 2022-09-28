Мобилизованные жители Коми смогут вернуть стоимость железнодорожных билетов

Фото: архив КП
Компания «РЖД» объявила, что жители всех регионов, в том числе и Коми, смогут вернуть билеты, в случае, если их призвали в рамках частичной мобилизации. В пресс-службе отметили, что возврат можно будет оформить без дополнительных сборов.
Чтобы сдать билеты, нужно будет обратиться в кассу с удостоверяющими личность документами. Кроме того, потребуется предъявить также и повестку или мобилизационное предписание.
Кроме междугородних и международных рейсов акция действует и на пригородные поезда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Вторая команда мобилизованных жителей Коми отправилась в Санкт-Петербург на учения (подробнее)