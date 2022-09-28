В Коми трагически оборвалась жизнь 48-летней воркутинки

Фото: архив "КП"

В Воркуте от рук знакомого погибла 48-летняя местная жительница. Женщина была жестока избита и брошена умирать в одной из квартир на Бульваре Шерстнева.

По данным СУ СК России по Коми, трагедия произошла минувшей весной. Пара находилась в нетрезвом состоянии и сильно ругалась. Вспыливший 38-летний мужчина, который ранее уже был судим, набросился с кулаками на воркутинку и бил ее до тех пор, пока она не упала замертво.

- Приговором Воркутинского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в СК.

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