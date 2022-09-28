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Общество28 сентября 2022 9:22

На месте сгоревшего дома в Сыктывкаре появится дорога

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрация Сыктывкара проинформировала, что на месте сгоревшего ветхого деревянного дома на перекрестке улиц Старовского и Катаева власти запланировали строительство проезжей части.

К разбору строения в муниципалитете намерены приступить на следующей неделе. За счет освободившегося места расширят проезжую часть, что позволит освободиться от пробок. В частности, создадут еще одну полосу для правого поворота с улицы Старовского в сторону Октябрьского проспекта.

Ветхий дом сгорел в Сыктывкаре 1 сентября. Строение длительное время ожидало расселения.

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