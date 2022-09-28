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Происшествия28 сентября 2022 10:34

В Коми пожарные из огня спасли 55-летнюю женщину

Источник:kp.ru
Фото: МЧС по Коми

Фото: МЧС по Коми

В поселке Чернореченский Княжпоготского района произошел серьезный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, огонь вспыхнул в частном доме на Привокзальной улице накануне, 27 сентября, в четвертом часу дня.

На момент прибытия пожарных было обнаружено, что в здании все еще находится человек. Спасатели вытащили из горящего дома 55-летнюю женщину и передали ее медикам. Полностью ликвидировать огонь удалось лишь к восьми вечера.

- В тушении пожара были задействованы 12 огнеборцев, добровольная пожарная дружина поселка Чернореченский и три единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования, - говорится в сообщении МЧС.

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