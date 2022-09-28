Воркутинка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей

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В Коми 39-летняя женщина стала жертвой лжебанкиров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. Преступники позвонили потерпевшей женщине и представились банковскими служащими. Они сообщили, что женщина может стать жертвой аферистов, потому что кредитный лимит её карты составляет 7 млн рублей. Чтобы этого не случилось, ей нужно самой взять кредит на эту сумму и перевести его на страховую ячейку, оказавшуюся счётом преступников. Целый месяц пострадавшая отправляла кредитные средства, в том числе и собственные 300 тысяч рублей, на счета мошенников. Но когда она осознала, что её деньги украдены, и обратилась в полицию, то переведённая сумма уже достигла 6 785 320 рублей. - Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, - заключили в МВД.

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