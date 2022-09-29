В Коми 25-летний парень продавал наркотики и тратил фальшивые деньги на интим-услуги

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В Усинске завершили уголовное расследование в отношении 25-летнего парня и его 19-летнего приятеля. Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение в наркопреступлениях и сбыте фальшивых купюр, а также реализации банкнот.

Один из обвиняемых вырастил у себя дома коноплю и изготовил 87 грамм марихуаны, а после расфасовал по пяти пакетам и спрятал в лесном массиве. Сбыть наркотик ему не удалось, так как про его тайники узнали оперативники и возбудили против молодого человека уголовное дело.

После этого житель Коми приобрел в Интернете 20 поддельных банкнот, которыми расплатился в магазине и за доставку еды, а также потратил их на оказанные услуги интимного характера. Обо всем этом он рассказал 19-летнему парню, который украл одну купюру у фигуранта и реализовал ее. Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

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