Аккаунты жителей Прилузского района на Госуслугах оказались взломаны

Фото: архив КП

Двое жителей Прилузского района пострадали от действий мошенников, которые завладели их аккаунтами на портале Госуслуг. Об этом сообщили в МВД Коми.

По предоставленным данным, 59-летней женщине позвонил незнакомец, который, представившись сотрудником портала, сообщил, что ей нужно получить письмо в личном кабинете, а ему передать пароль. Вскоре заявительница обнаружила, что некто заказал от ее имени различные справки и сведения о выплатах. После этого она заблокировала доступ и поменяла пароль.

Так же пострадал и 56-летний мужчина, который таким же путем предоставил пароль от кабинета и обнаружил, что кто-то заказывает от его имени справки.

Потерпевшие сообщили правоохранителям, а те выяснили, что таким путем мошенники выясняли платежеспособность пострадавших.

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