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Происшествия30 сентября 2022 11:01

Жителя Сыктывкара арестовали за совершенное 11 лет назад убийство

Источник:kp.ru
Фото: Сыктывкарский городской суд

Фото: Сыктывкарский городской суд

Жителя Сыктывкара заключили под стражу за совершенное 11 лет назад убийство, сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда 29 сентября. Судья удовлетворила ходатайство следствия об избрании такой меры пресечения.

По версии следствия, в январе 2001 года фигурант уголовного дела проник со своим подельником в квартиру к жертве и ударил его ножом. Целью проникновения было разбойное нападения.

Суд учел характеристики обвиняемого, а также обстоятельства преступления и пришел к выводу, что иная мера пресечения не сможет гарантировать законопослушное поведение. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу на месяц, до 27 октября

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