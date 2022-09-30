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Общество30 сентября 2022 12:08

Жительница Ухты получила 2,5 года колонии за кражу коляски

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухтинском городском суде признали виновной 32-летнюю местную жительницу в краже детской коляски. Ущерб от ее действий составил 6000 рублей.

Суд установил, что преступление произошло 23 мая 2022 года, когда потерпевшая оставила коляску в подъезде. Подсудимая в состоянии алкогольного опьянения решила выкрасть транспорт и перепродать.

Свою вину женщина признала и получила наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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