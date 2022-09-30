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Происшествия30 сентября 2022 13:13

Житель Ухты забил свою сожительницу до смерти 70 ударами ножкой от табурета

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте 37-летнего местного жителя признали виновным в умышленном убийстве своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

В мае 2022 года в общежитии на улице Набережной Нефтяников между подсудимым и его сожительницей произошел конфликт. Оба в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.

Во время ссоры мужчина нанес своей жертве деревянной ножкой табурета более 70 ударов в голову, по телу и конечностям, а после вытащил в подъезд. Скорую помощь вызвали соседи, однако пострадавшая в скором времени скончалась.

Суд приговорил злоумышленника к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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