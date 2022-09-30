С разрушенного моста в Сосногорском районе сорвались два человека

Фото: архив КП

В Сосногорском районе люди продолжают переходить реку по разрушенному ветром мосту в Усть-Ухте. Об этом сообщили журналисты телеканала «Юрган». Со ссылкой на местных жителей передается, что со строения сорвались уже два человека. Один из пострадавших, уточняется в сообщении, сломал ногу.

Отмечается, что в настоящий момент уже начался ремонт 130-метрового моста. Подрядчик заменил основание, доски и балки, потратив на около 800 тысяч рублей. Уложиться планируется в течение двух недель. Также ожидается финансирование со стороны региональных властей для проведения капитального ремонта.

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