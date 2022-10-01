В Коми разъяснили, может ли беременность жены стать основанием для отсрочки от мобилизации

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Призванным в рамках частичной мобилизации жителям Коми не удастся получить отсрочку, если их жены ждут ребёнка. Об этом сообщил военный комиссар республики Дмитрий Федин.

По его словам, беременность не является причиной для отсрочки от военной службы. Также и не все многодетные отцы имеют право на отсрочку.

— Отсрочит отправку в зону СВО наличие четверых и более детей в возрасте до 16 лет, — объяснил комиссар.

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