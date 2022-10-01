Рейс Санкт-Петербург — Ухта не смог вылететь вовремя из-за пьяного дебошира

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В Санкт-Петербурге самолет, следовавший в Ухту, отменил взлет. Инцидент произошел накануне, 30 сентября. Причиной тому стал пьяный пассажир на борту.

Из-за дебошира экипаж запросил экстренную посадку, чтобы снять мужчину с рейса. Отмечается, что самолет заехал на стоянку самостоятельно.

- Экипаж воздушного судна запросил возврат с исполнительного старта на стоянку из-за пьяного пассажира. Самостоятельно зарулил на стоянку, - говорится в сообщении.

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