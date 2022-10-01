«В сердце пустота и холод»: трагическая гибель настигла 32-летнего жителя Коми на Украине

Фотоиз личного архива Андрея М.

На Украине погиб житель Коми Владимир Барсук. О гибели земляка сообщили его близкие. Мужчина отправился в зону СВО в начале сентября, а уже в конце месяца его родные получили трагические вести.

Владимир уехал на Донбасс добровольцем. На момент смерти ему было всего 32 года.

- Мальчик наш родной, не верю... В сердце пустота и холод... Душа стонет... Царствие тебе небесное. Бесконечно тебя люблю и скорблю, - написала Елена.

Скорбит по своему другу и Андрей М., который провожал товарища на СВО. Тогда Владимир обещал вернуться.

- Брат, как так?! Ты же обещал... Я не представляю, как дальше без тебя, - попрощался с другом мужчина.

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