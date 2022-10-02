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Общество2 октября 2022 11:00

Администрацию Жешарта возглавила директор школы

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Усть-Вымского района

Фото: пресс-служба администрации Усть-Вымского района

Главой мэрии Жешарта избрали директора СОШ №2 Ирину Касаткину. По информации пресс-службы администрации Усть-Вымского района, за кандидата проголосовали большинство депутатов на соответствующем заседании.

Во время присяги Касаткина обещала уважать права граждан, действовать в рамках закона и добросовестно выполнять свои обязанности.

Предыдущий глава Жешарта Станислав Рузодоров ранее досрочно покинул своей пост в связи с утратой доверия из-за неуказанного в декларации имущества.

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