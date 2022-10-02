Администрацию Жешарта возглавила директор школы

Фото: пресс-служба администрации Усть-Вымского района
Главой мэрии Жешарта избрали директора СОШ №2 Ирину Касаткину. По информации пресс-службы администрации Усть-Вымского района, за кандидата проголосовали большинство депутатов на соответствующем заседании.
Во время присяги Касаткина обещала уважать права граждан, действовать в рамках закона и добросовестно выполнять свои обязанности.
Предыдущий глава Жешарта Станислав Рузодоров ранее досрочно покинул своей пост в связи с утратой доверия из-за неуказанного в декларации имущества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Коми приняли ряд кадровых решений о назначении судей (подробнее)