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Общество2 октября 2022 13:00

В семье настоятеля из Коми родился 13-й ребенок

Источник:kp.ru
Фото: Владимир Уйба

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми сообщил о жителях республики, у которых родился 13-ребенок. По словам Владимира Уйбы, пополнение произошло в семье настоятеля храма Архистратига Михаила отца Иакова из Ухты.

Руководитель региона рассказал, что девочку назвали Анастасией. В семье пополнению рады все ее члены. Сам же отец Иаков отметил, что они легко решились на рождение такого количества детей, отмечая, «если Бог дал ребёнка, то даст и на ребёнка». Он заверил, что эта пословица работает совершенно точно.

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