Житель Коми перевернулся на лодке, утопил ружье и получил штраф

Фото: Росгвардия
В пресс-службе Росгвардии сообщили об административном наказании для охотника, который утопил свое ружье. В ведомстве уточнили, что штраф ему положен за утерю оружия.
В такую непростую ситуацию попал житель Ижемского района. Мужчина перевернулся вместе с лодкой, а среди затонувшего добра оказалось и ружье.
В ведомстве напомнили о важности применения мер сохранности оружия при перевозки и транспортировке, отметив, что если оно попадет в недобросовестные руки, то может быть использовано в противоправных целях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В двух городах Коми обнаружено превышение загрязняющих веществ (подробнее)