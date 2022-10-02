Житель Коми перевернулся на лодке, утопил ружье и получил штраф

Фото: Росгвардия

В пресс-службе Росгвардии сообщили об административном наказании для охотника, который утопил свое ружье. В ведомстве уточнили, что штраф ему положен за утерю оружия.

В такую непростую ситуацию попал житель Ижемского района. Мужчина перевернулся вместе с лодкой, а среди затонувшего добра оказалось и ружье.

В ведомстве напомнили о важности применения мер сохранности оружия при перевозки и транспортировке, отметив, что если оно попадет в недобросовестные руки, то может быть использовано в противоправных целях.

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