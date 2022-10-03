Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 4:45

Прокуратура Коми открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми начала работу горячая линия региональной прокуратуры по вопросам соблюдения законодательства о частичной мобилизации. В ведомстве предлагают сообщать по ней о нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Жители региона могут сообщать о нарушения по нескольким телефонам: 8 (8212) 28-58-17, 8 (8212) 28-58-39, 8 (8212) 28-58-78.

Прокуроры намерены рассматривать все обращения в частном порядке и разбираться в причинах. В случае подтвердждения информации последует принятие прокурорский мер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, призовут ли в рамках частичной мобилизации женщин (подробнее)