Прокуратура Коми открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации

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В Коми начала работу горячая линия региональной прокуратуры по вопросам соблюдения законодательства о частичной мобилизации. В ведомстве предлагают сообщать по ней о нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Жители региона могут сообщать о нарушения по нескольким телефонам: 8 (8212) 28-58-17, 8 (8212) 28-58-39, 8 (8212) 28-58-78.

Прокуроры намерены рассматривать все обращения в частном порядке и разбираться в причинах. В случае подтвердждения информации последует принятие прокурорский мер.

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