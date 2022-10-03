Добравшаяся до Коми семейная пара из Луганской области получила российское гражданство

Фото: МВД по Коми

Людмила и Алексей Беседа из Луганской области смогли выбраться из боевых действий и добраться до Воркуты. Семейная пара в канун Дня пожилых получила российские паспорта и стали гражданами страны.

Семье пришлось пережить многое. Весной они попали под обстрел: снаряд полностью разрушил их дом. Почти месяц пара пряталась по подвалам у соседей по поселку, однако вскоре решили покинуть родные земли и переехать в Россию.

- Когда несколько дней бомбят, то и нос не высунешь и воды не попьешь. Приходилось бегать на огород под обстрелы к родничкам. В Воркуту ехали к сыну с счастливым сердцем. Мы знали, что здесь нас никто не обидит. Получение паспорта гражданина России значит для нас все - теперь мы живем в одной стране, как и жили раньше, - цитирует пару «Коми гор».

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